Inter Arsenal dove vederla | Sky o Prime Video?

L'Inter Arsenal si svolgerà prossimamente, e molti si chiedono dove poter seguire la partita. Le opzioni disponibili sono Sky e Prime Video, piattaforme che trasmettono in modo legale e di qualità. Per gli appassionati, è importante conoscere i canali ufficiali per seguire l’evento senza problemi. Di seguito, una guida sintetica per capire quale piattaforma scegliere e come accedere alla partita.

Inter Arsenal dove vederla. L’ Inter si prepara a tornare protagonista in Champions League in una delle sfide più attese della fase campionato. I nerazzurri affronteranno l’ Arsenal nella settima giornata dell’edizione 202526, in un match di grande prestigio europeo che promette spettacolo e intensità nel palcoscenico di San Siro. La gara è in programma domani – martedì 20 gennaio – con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Inter-Arsenal sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW, con la possibilità di seguire il match anche in streaming tramite Sky Go e NOW TV. Nessuna diretta in chiaro, dunque, per un appuntamento riservato agli abbonati delle piattaforme satellitari e digitali.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter-Liverpool, Sky o Prime Video? Dove vederla in streaming e in tv

L'atteso match tra Inter e Liverpool si svolgerà alle 21 a San Siro, con il sold out garantito e circa 4300 tifosi dei Reds pronti a supportare la loro squadra. La sfida sarà trasmessa in streaming e in TV, con Sky e Prime Video tra le piattaforme disponibili. L'arbitro designato è Felix Zwayer.

