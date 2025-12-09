Inter-Liverpool Sky o Prime Video? Dove vederla in streaming e in tv

L'atteso match tra Inter e Liverpool si svolgerà alle 21 a San Siro, con il sold out garantito e circa 4300 tifosi dei Reds pronti a supportare la loro squadra. La sfida sarà trasmessa in streaming e in TV, con Sky e Prime Video tra le piattaforme disponibili. L'arbitro designato è Felix Zwayer.

In campo alle 21 a San Siro, sold out per l'occasione. Attesi 4300 tifosi dei Reds. Arbitra Felix Zwayer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter-Liverpool, Sky o Prime Video? Dove vederla in streaming e in tv

Approfondisci con queste news

It’s #UCL ! ? @ChampionsLeague: #Inter-Liverpool Stadio Giuseppe Meazza, Milano ? 21:00 CET / 15:00 EST Vai su X

Quindi l'Inter ha qualcosa in più rispetto al Liverpool di questo periodo? Non per Marcus Thuram - facebook.com Vai su Facebook

Dove vedere Inter-Liverpool: diretta TV e streaming del match - Liverpool, match della sesta giornata di Champions League sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport 4K (canale 213) Sky Sport (canale 251). Riporta passioneinter.com