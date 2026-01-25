Bonus pensionati 2026 dagli aumenti agli sconti sulle bollette | ecco le principali novità

Il 2026 porta diverse novità per i pensionati italiani, con aumenti legati all'inflazione e nuove agevolazioni. Sono previsti bonus una tantum, sconti su bollette, tasse, trasporti, sanità e interventi di ristrutturazione. Queste misure mirano a sostenere le esigenze di chi ha già concluso il percorso lavorativo, offrendo un sostegno concreto e aggiornato alle esigenze quotidiane.

