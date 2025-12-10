Dl Bollette 2026 | arrivano 55 euro per il caro energia Ecco bonus extra e sconti per le imprese

Il Dl Bollette 2026 introduce un contributo straordinario di 55 euro sulla materia prima dell'energia elettrica, destinato ai clienti domestici con ISEE fino a 15.000 euro. Il provvedimento prevede anche bonus extra e sconti rivolti alle imprese, con l'obiettivo di alleviare gli effetti del caro energia previsto per il prossimo anno.

