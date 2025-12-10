Dl Bollette 2026 | arrivano 55 euro per il caro energia Ecco bonus extra e sconti per le imprese

Iltempo.it | 10 dic 2025

Il Dl Bollette 2026 introduce un contributo straordinario di 55 euro sulla materia prima dell'energia elettrica, destinato ai clienti domestici con ISEE fino a 15.000 euro. Il provvedimento prevede anche bonus extra e sconti rivolti alle imprese, con l'obiettivo di alleviare gli effetti del caro energia previsto per il prossimo anno.

È in arrivo per il 2026 un contributo straordinario di 55 euro sulla materia prima per le forniture di energia elettrica dei clienti domestici con ISEE fino a 15.000 euro e delle famiglie con almeno quattro figli a carico e ISEE inferiore a 20.000 euro. È previsto inoltre uno sconto, destinato alle PMI, a favore delle utenze non domestiche connesse in bassa tensione sulla componente della tariffa elettrica legata agli oneri generali di sistema per il finanziamento delle fonti energetiche rinnovabili. Un aiuto, dunque, contro il caro energia, pensato per le famiglie a basso reddito e per le piccole e medie imprese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

