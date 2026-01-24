Pensionati tutti i bonus nel 2026 | tredicesima bollette cure gratuite ristrutturazione di casa e trasporti Ecco per chi

Nel 2026, i pensionati italiani potranno beneficiare di diverse agevolazioni e bonus, tra cui la tredicesima, sconti sulle bollette, cure gratuite, ristrutturazioni e trasporti agevolati. Queste misure mirano a migliorare la qualità della vita degli over 65, con conferme e novità che riguardano le risorse disponibili e le opportunità di sostegno economico. Ecco chi può usufruirne e come.

Il 2026 si apre con una serie di novità e conferme che interessano da vicino i pensionati italiani. Tra rivalutazioni degli assegni, bonus, sconti fiscali e agevolazioni su spese quotidiane. È quasi tempo di tredicesima, anche per i pensionati (ma il bonus sfuma) Dalle bollette agli elettrodomestici: tutti i bonus del 2026Nel 2026 sono disponibili numerosi bonus e agevolazioni che riguardano vari settori, dalla casa all'istruzione, dall'energia alle spese quotidiane. Disoccupazione Inps 2026: date Naspi di gennaio e ritardi spiegati Bonus pensione, in Friuli Venezia Giulia si amplia il numero dei beneficiari; Nuovo Isee 2026, cambia il calcolo: con lo sdoppiamento arriva lo sconto su casa, bonus e figli; Pensioni, arriva il bonus da 480 euro: cos'è la Carta Acquisti e chi può ottenerla; Irpef, come funziona la no tax area e quali contribuenti vi rientrano. Pensionati, tutti i bonus nel 2026: tredicesima, bollette, cure gratuite, ristrutturazione di casa e trasporti. Ecco per chiIl 2026 si apre con una serie di novità e conferme che interessano da vicino i pensionati italiani. Tra rivalutazioni degli assegni, bonus, sconti fiscali e agevolazioni su spese ... Tutti i bonus e le agevolazioni per i pensionati nel 2026Viaggiare dopo i 60 anni è più facile in Italia con i bonus pensionati offerti dalle compagnie di trasporto locali. "I lavoratori a reddito fisso e pensionati in questo paese hanno un potere d'acquisto paragonabile a quello del 1990. E questo non è una crisi generale, perché in tutti gli altri paesi europei gli stipendi in termini reali sono più o meno aumentati. È un paese in d

