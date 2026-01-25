Bisogna allontanare chi abusa non i bimbi

È importante distinguere tra i disegni dei bambini e le influenze negative presenti nel mondo adulto. Concentrarsi sulla protezione dei più piccoli significa allontanare chi sfrutta la loro innocenza, piuttosto che demonizzare i loro lavori. La crescita dei bambini va tutelata da contenuti inappropriati, mantenendo un ambiente sicuro e rispettoso, senza perdere di vista il valore della loro creatività e innocenza.

Si dà troppo credito ai disegni realizzati dai più piccoli, che crescono in un mondo pieno di pornografia di cui sono vittime. Le famiglie devono essere sostenute e i loro membri invitati a colloqui per capire cosa accade in casa e così aiutare i bambini. Il sistema italiano di tutela minorile presenta criticità strutturali rilevanti, soprattutto nella gestione dei sospetti di abuso o maltrattamento, fondate su indicatori deboli, isolati o interpretazioni soggettive di comportamenti infantili, come la produzione grafica. In numerosi casi documentati, l’intervento dei servizi sociali e dell’autorità giudiziaria minorile si è tradotto in misure drastiche e irreversibili, quali l’allontanamento immediato del minore dal nucleo familiare, con conseguenze traumatiche gravi e durature, successivamente riconosciute come ingiustificate. 🔗 Leggi su Laverita.info

