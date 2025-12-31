Un trauma per i bimbi Trevallion Bisogna ripensare tutto il sistema

Un trauma per i bambini di Trevallion solleva la necessità di rivedere il sistema di tutela. Lo psichiatra, apprezzato da papa Francesco e scelto dalla famiglia nel bosco, sottolinea l’importanza di regole più flessibili. È fondamentale adottare un approccio che consideri le esigenze di madri, padri e figli, garantendo un sostegno più adeguato e attento alle dinamiche familiari.

Lo psichiatra (stimato da papa Francesco) scelto dalla «famiglia nel bosco»: «Abbiamo bisogno di regole più flessibili, che siano in grado di tenere conto di madri, padri e figli. L'istruzione parentale sia fatta bene». Tonino Cantelmi è uno psichiatra di grande esperienza e autorevolezza. Professore associato all'Istituto di Psicologia dell'Università Gregoriana, componente del Comitato nazionale per la bioetica presso la presidenza del Consiglio dei ministri, nel 2020 fu nominato da papa Francesco consultore del dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. Gli avvocati dei Trevallion, la cosiddetta famiglia nel bosco, lo hanno nominato consulente di parte, in vista della valutazione a cui saranno sottoposti nei prossimi giorni per volontà del tribunale dei minori dell'Aquila.

Famiglia nel bosco, la tutrice dei bimbi è contraria al ricongiungimento con i genitori. “Troppo presto” - La tutrice dei figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham dice no al ricongiungimento della coppia con i tre bambini, attualmente ... quotidiano.net

Nuovo intervento del vice premier Matteo Salvini sulla vicenda della famiglia di Palmoli. “Rischiano di lasciare un trauma per tutta la vita a tre bimbi che vivevano felici con mamma e papà”. È il pensiero di Salvini scritto su X in merito alla notizia sulla Corte di A - facebook.com facebook

VERGOGNA e SDEGNO per dei giudici pavidi che decidono di non decidere, e rischiano di lasciare un trauma per tutta la vita a tre bimbi che vivevano felici con mamma e papà in mezzo alla natura. x.com

