E TERNITY Genere: commedia?? Regia: David Freyne. Con Miles Teller, Eliza Betholsen, Callum Turner, Da’Vine Joy Randolph Sesso e lotta di classe tra Messico e Usa. Una clip dal film “Dreams” con Jessica Chastain X Leggi anche › “Dreams” di Michel Franco: la recensione del film con Jessica Chastain . Joan che è stata sposata a Larry per 65 anni ritrova nel limbo l’ex fidanzato Luke, bello e con una morte precoce e romantica (in guerra, anche se in una delle molte guerre sbagliate dell’America). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La morte non è la fine. Ci si può, anzi ci si deve amare per l’eternità. Ma bisogna decidere con chi passare quel tempo infinito e bisogna farlo in fretta