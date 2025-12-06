La morte non è la fine Ci si può anzi ci si deve amare per l’eternità Ma bisogna decidere con chi passare quel tempo infinito e bisogna farlo in fretta
E TERNITY Genere: commedia?? Regia: David Freyne. Con Miles Teller, Eliza Betholsen, Callum Turner, Da’Vine Joy Randolph Sesso e lotta di classe tra Messico e Usa. Una clip dal film “Dreams” con Jessica Chastain X Leggi anche › “Dreams” di Michel Franco: la recensione del film con Jessica Chastain . Joan che è stata sposata a Larry per 65 anni ritrova nel limbo l’ex fidanzato Luke, bello e con una morte precoce e romantica (in guerra, anche se in una delle molte guerre sbagliate dell’America). 🔗 Leggi su Iodonna.it
News recenti che potrebbero piacerti
Amico,amica, ricorda: la vera morte non sarà alla fine della vita ma è ciò che fin dall’inizio della vita ti impedisce di nascere ed essere un uomo, una donna, una persona che ha fiducia, spera e ama. Non basta essere nati per vivere! Enzo Bianchi #5dicembre - facebook.com Vai su Facebook
La fine della guerra e la fine della pena di morte dipendono anche da noi. Dal Colosseo un appello al governatore della California Godin Newsom che ha chiuso il braccio della morte da anni: diventi leader di una grande battaglia di civiltà @mariomarazziti @ Vai su X