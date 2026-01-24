Coppa del Mondo di Biathlon l’Italia trionfa nella staffetta mista di Nové M?sto

Da sportface.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si impone nella staffetta mista di Biathlon a Nové Mesto, confermando il buon livello della squadra a poche settimane dalle Olimpiadi di Anterselva. La formazione azzurra, composta da quattro atleti, ha concluso la prova davanti a Francia e Repubblica Ceca, dimostrando solidità e precisione nelle discipline di tiro e sci di fondo. Un risultato che rafforza le prospettive italiane in vista delle imminenti gare olimpiche.

A due settimane dalle gare olimpiche di Anterselva, il quartetto azzurro domina la 4×6 km di Coppa del Mondo davanti a Francia e Repubblica Ceca. L'Italia lancia un segnale fortissimo nella Coppa del Mondo di biathlon conquistando un successo di grande peso nella staffetta mista 4×6 km di Nové Mesto na Morave. La gara, che ha chiuso la penultima giornata della sesta tappa stagionale, ha visto il quartetto azzurro imporsi con autorità a poco più di due settimane dall'evento che assegnerà le medaglie olimpiche ad Anterselva.

LIVE Biathlon, Staffetta mista Nove Mesto 2026 in DIRETTA: prove generali per l’Italia prima di AnterselvaBenvenuti alla diretta della staffetta mista di biathlon a Nove Mesto 2026.

