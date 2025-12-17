biathlon italia seconda nella staffetta mista di ibu cup a lenzerheide

L’Italia si posiziona al secondo posto nella staffetta mista della terza tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon a Lenzerheide, in Svizzera. Il quartetto azzurro conclude la gara alle spalle della Francia, vincitrice, con la Germania che conquista il terzo gradino del podio. Una prova di rilievo per il team italiano in una competizione internazionale di prestigio.

L’ Italia si classifica seconda nella staffetta mista della terza tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon, scattata a Lenzerheide, in Svizzera: il quartetto azzurro viene superato soltanto dalla Francia, mentre a completare il podio è la Germania, che si classifica terza. La vittoria va alla Francia di Emilien Claude, Damien Levet, Voldiya Galmace Paulin e Celia Henaff, vittoriosi nonostante un giro di penalità, accusato nella prima frazione, e nove ricariche utilizzate, con il crono di 1:03:00.5, rimontando dalla 16ma posizione del primo segmento di gara. Piazza d’onore per l’Italia di Nicola Rominin, Didier Bionaz, Martina Trabucchi e Michela Carrara, i quali hanno il merito di ricaricare appena 5 colpi durante tutta la gara, chiudendo al secondo posto a 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

