Biathlon Carrara e Bionaz relegati in IBU Cup I convocati dell’Italia per la tappa di Lenzerheide

La Nazionale italiana di biathlon si prepara per l’ultima tappa del 2025 a Lenzerheide, con alcune novità di rilievo. Carrara e Bionaz sono stati relegati in IBU Cup, mentre i convocati italiani si concentrano su questa importante competizione. Ecco le ultime novità e le scelte della squadra in vista degli eventi imminenti.

© Oasport.it - Biathlon, Carrara e Bionaz relegati in IBU Cup. I convocati dell'Italia per la tappa di Lenzerheide Novità importanti tra le fila della Nazionale italiana di biathlon in vista dell'ultima tappa dell'anno solare 2025. Tra i convocati per il terzo appuntamento della Coppa del Mondo in programma sulle nevi francesi di Annecy-Le Grand Bornard dal 18 al 21 dicembre mancano infatti alcuni nomi che avevano preso parte alle prime gare stagionali del circuito maggiore. Turno di stop per Hannah Auchentaller, in grande difficoltà soprattutto a Hochfilzen, mentre Michela Carrara e Didier Bionaz vengono spediti un po' a sorpresa in IBU Cup. La 28enne era partita forte a Oestersund con un 22° posto nell'individuale (firmando il secondo tempo assoluto sugli sci nella 15 km), ma in generale ha commesso troppi errori al poligono in quasi ogni gara disputata restando addirittura fuori dalle 60 nella Sprint di Hochfilzen.

Per la terza tappa della CdM di biathlon, al via giovedì in Francia, rispetto a Hochfilzen resteranno fuori il valdostano, di nuovo in difficoltà al tiro nella staffetta, Michela Carrara e Hannah Auchentaller. Confermata Rebecca Passler. - facebook.com facebook

