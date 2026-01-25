Biathlon Eric Perrot vince la mass start di Nove Mesto e balza in testa alla generale Hofer sfiora il podio

Durante la sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Nove Mesto, Eric Perrot ha conquistato la vittoria nella mass start maschile, assumendo la leadership della classifica generale. Hofer ha sfiorato il podio, confermando il buon momento di forma. La gara ha visto anche l’ottima performance di Giacomel, che ha chiuso fuori dai top tre a causa di alcuni errori al tiro.

A Nove Mesto Na Morave (Cechia), sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, il transalpino Eric Perrot vince la 15 km mass start maschile e strappa il pettorale giallo di leader della generale a Tommaso Giacomel, falloso al tiro ed undicesimo al traguardo. Meglio di lui fa Lukas Hofer, quinto. Il francese Eric Perrot trova il 2020 al tiro e vince in solitaria in 35'59?6, andando a precedere lo statunitense Campbell Wright, con un errore nella terza serie, secondo a 9?0. Sul gradino più basso del podio sale il norvegese Sverre Dahlen Aspenes, terzo, con lo zero al poligono, a 16?2.

