Benevento insediato il Comitato Locale IPA Appio Samnium al Museo del Sannio

A Benevento, nella Sala Vergineo del Museo del Sannio, si è svolta l’installazione ufficiale del Comitato Locale IPA “Appio Samnium”. L’evento ha visto la presenza di autorità civili, forze dell’ordine e un collegamento internazionale da Vienna. L’insediamento rappresenta un momento importante per il rafforzamento delle collaborazioni tra le istituzioni locali e internazionali nel settore della sicurezza.

In rappresentanza del Sindaco di Benevento, On. Clemente Mastella, è intervenuto l'Assessore alle Attività Produttive, Dott. Luigi Ambrosone, il quale ha portato i saluti istituzionali dell'Amministrazione comunale, evidenziando il valore strategico della presenza dell'IPA come presidio culturale e sociale, capace di promuovere la cultura della legalità e di rafforzare il senso di appartenenza e responsabilità civica nella comunità locale.Di particolare rilievo il contributo internazionale, suggellato dal collegamento in videoconferenza da Vienna con il Presidente Internazionale dell'IPA, Dott.

