Benevento accoglie il Comitato Locale IPA Appio Samnium | un nuovo presidio di cooperazione legalità e dialogo internazionale

Benevento ha ospitato l’insediamento del Comitato Locale IPA “Appio Samnium”, un nuovo punto di riferimento nel campo della cooperazione e della legalità. La cerimonia si è svolta nella Sala Vergineo del Museo del Sannio, segnando un passo importante per rafforzare i rapporti tra le istituzioni di sicurezza a livello locale, nazionale e internazionale. Questo evento rappresenta un’opportunità per promuovere dialogo e collaborazione nel rispetto delle norme e dei principi di legalità.

Tempo di lettura: 3 minuti Nella prestigiosa cornice della Sala Vergineo del Museo del Sannio, si è svolta la cerimonia ufficiale di insediamento del Comitato Locale dell'International Police Association (IPA) "Appio Samnium", un evento che segna una tappa significativa per il territorio sannita e per il rafforzamento delle reti di cooperazione tra le istituzioni di sicurezza, a livello nazionale e internazionale. La nascita del Comitato rappresenta non soltanto l'avvio di una nuova realtà associativa, ma anche l'affermazione di un modello di collaborazione fondato sui valori della legalità, della solidarietà e del dialogo tra i popoli, in piena coerenza con il motto dell'IPA, "Servo per Amikeco" – Servire attraverso l'amicizia. La nuova sede del Comitato sarà stabilita presso il Comando di Polizia Locale di Benevento, in Via Santa Colomba n. 2.

