Biennale del mare e dell' acqua insediato il comitato | al via i lavori per le edizioni 2027 e 2029

Si è insediato ufficialmente il comitato della Biennale del mare e dell'acqua – blu Livorno. L'organismo guiderà le prossime edizioni dopo il successo della prima edizione che ha registrato 35mila. Il comitato è strutturato con un consiglio direttivo, presieduto dal sindaco, e con una commissione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondisci con queste news

Presentato stamattina il Comitato della Biennale del Mare e dell'Acqua - Blu Livorno che si occuperà delle edizioni 2027 e 2029. Tutti i componenti del Comitato svolgono le loro funzioni gratuitamente. Consiglio direttivo: Luca Salvetti, Stefano Taddia, Nicola F - facebook.com Vai su Facebook

Biennale del mare e dell'acqua, insediato il comitato: al via i lavori per le edizioni 2027 e 2029 - L'organo è strutturato con un consiglio direttivo presieduto dal sindaco e con una commissione tecnico- Da livornotoday.it

Biennale Blu Livorno, si è insediato il nuovo Comitato: la città punta a un respiro internazionale - La Biennale ha due obiettivi: proporre appuntamenti aperti al grande pubblico e offrire un punto di riferimento per studiosi ... Scrive intoscana.it

A Livorno Biennale del mare e dell'acqua, al via con 200 eventi - Sarà inaugurata domani 'Blu Livorno', la prima edizione della Biennale del mare e dell'acqua, in programma fino a sabato 17 ... ansa.it scrive