Operativo il nuovo punto noleggio e-bike nel Parco Stirone e Piacenziano
Dal 17 gennaio è attivo il nuovo punto di noleggio e-bike nel Parco Stirone e Piacenziano, a Torricella di Chiavenna Rocchetta, nel comune di Lugagnano. Questa iniziativa dell’Ente Parchi del Ducato mira a promuovere un uso sostenibile del territorio, offrendo ai visitatori un mezzo ecologico per esplorare il parco e le sue zone naturali in modo responsabile e consapevole.
Da sabato 17 Gennaio è operativo nel Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano (a Torricella di Chiavenna Rocchetta in comune di Lugagnano) il primo punto noleggio dedicato alla fruizione sostenibile del territorio con e-bike, frutto di un progetto dell’Ente Parchi del Ducato. Grazie ad un.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
PagaRent, la prima piattaforma AI per il noleggio operativo: come funziona
PagaRent è la prima piattaforma basata sull'intelligenza artificiale dedicata al noleggio operativo di beni strumentali. Fondata a Torino e lanciata nel dicembre 2025, consente alle aziende di gestire il noleggio di hardware e macchinari come stampanti 3D, escavatori e server informatici, offrendo soluzioni flessibili e ottimizzate.
“PagaRent”, arriva la piattaforma fintech che rivoluziona il settore del noleggio operativo
Scopri PagaRent, la piattaforma fintech che sta rivoluzionando il noleggio operativo. Con oltre 770 milioni di euro gestiti e più di 53.000 contratti nel 2024, il settore cresce ogni giorno, offrendo a aziende e professionisti una soluzione flessibile e conveniente per utilizzare beni senza acquistarli. Un metodo innovativo che semplifica la gestione e garantisce servizi integrati, rendendo il noleggio sempre più strategico.
Operativo il nuovo punto noleggio e-bike nel Parco Stirone e Piacenziano - Da sabato 17 Gennaio è operativo nel Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano (a Torricella di Chiavenna Rocchetta in comune di Lugagnano) il primo punto noleggio dedicato alla fruizione sosten ... ilpiacenza.it
È operativo da ieri il nuovo Ufficio Denunce della Polizia di Stato presso la nuova sede della Questura di Catania in viale Ulisse 8. Il servizio si affianca all’Ufficio Denunce nella sede di piazza San Nicolella, in via Manzoni, che al momento rimane attivo. Le de - facebook.com facebook
Inaugurato e tornato operativo il nuovo Ponte Giulio Rocco che collega Ostiense e Garbatella, dopo la chiusura durata 10 anni per i danni riportati in seguito al sisma che colpì il Centro Italia nel 2016. I lavori si concluderanno entro marzo 2026. ow.ly/2m x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.