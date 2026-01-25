Australian Open ottavi con Sinner Musetti e Darderi | programma e orario tv

Lunedì 26 gennaio si svolgono gli ottavi di finale degli Australian Open 2026, con la partecipazione di Jannik Sinner, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti. Di seguito il programma completo con gli orari delle partite e le modalità di visione in tv, per seguire gli incontri di questi atleti italiani nel torneo di tennis più importante del primo Grand Slam dell’anno.

(Adnkronos) – Jannik Sinner, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti in campo negli ottavi di finale degli Australian Open 2026 lunedì 26 gennaio. Il programma del tabellone del singolare maschile si tinge d'azzurro. Il primo a scendere in campo è Musetti, testa di serie numero 5, che alle 4 del mattino in Italia giocherà sul campo della Rod Laver Arena contro lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 9. Il derby tra Sinner e Darderi, rispettivamente numero 2 e numero 22 del tabellone, al momento è l'ultimo match in programma sul campo della Margaret Court Arena: si comincia alle 8 italiane.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sinner-Darderi, Australian Open 2026: orario, tv, programma, streamingLunedì 26 gennaio, a partire dalle 08:00 ora italiana, Jannik Sinner sfiderà Luciano Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open 2026.

Sinner, Musetti e Darderi volano agli ottavi degli Australian OpenA Melbourne, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luca Darderi si qualificano per gli ottavi di finale degli Australian Open 2026.

