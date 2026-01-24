sinner musetti e darderi volano agli ottavi degli australian open

A Melbourne, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luca Darderi si qualificano per gli ottavi di finale degli Australian Open 2026. Nonostante le condizioni difficili, tra caldo intenso e crampi, i giovani tennisti italiani dimostrano determinazione e tenacia, confermando il loro talento nel torneo più prestigioso del circuito. La loro presenza tra i migliori apre nuovi orizzonti per il tennis italiano sul palcoscenico internazionale.

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Tra crampi e caldo asfissiante, Jannik Sinner raggiunge a fatica la seconda settimana dell'Australian Open 2026. Al numero due del mondo servono tre ore e 45 minuti per venire a capo dello statunitense Eliot Spizzirri (n.85 ATP) e ritagliarsi un posto negli ottavi di finale. Il vincitore delle ultime due edizioni la spunta con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 6-4. "Oggi ho fatto molta fatica fisicamente, sono stato fortunato con la Heat Rule e sono riuscito a prendermi il mio tempo. Ho iniziato ad avere crampi dappertutto ed è sicuramente un'area su cui devo lavorare e migliorare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

