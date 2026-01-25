Lunedì 26 gennaio, a partire dalle 08:00 ora italiana, Jannik Sinner sfiderà Luciano Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open 2026. La partita sarà trasmessa in diretta TV e disponibile in streaming, offrendo agli appassionati italiani la possibilità di seguire l’incontro in tempo reale. Ecco tutte le informazioni su orario, programma e modalità di visione.

Lunedì 26 gennaio (non prima delle 08:00 italiane ) Jannik Sinner affronterà Luciano Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open 2026. Sul campo della Margaret Court Arena di Melbourne, il n.2 del mondo affronterà l’italo-argentino in un derby inedito, dal momento che i due mai si sono incrociati nel massimo circuito internazionale del tennis. Sinner arriva all’appuntamento dopo essere uscito vincitore da una partita che si era messa molto male contro l’americano Eliot Spizzirri. L’altoatesino, in sofferenza per le alte temperature e colpito dai crampi, ha rischiato davvero la clamorosa uscita di scena. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sinner-Darderi, Australian Open 2026: orario, tv, programma, streaming

