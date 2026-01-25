Australian Open dove guardare gli ottavi di finale degli azzurri | Musetti-Fritz e il derby Sinner-Darderi

Gli ottavi di finale degli Australian Open rappresentano un momento importante per il tennis italiano, con match che vedono protagonisti Musetti contro Fritz e il derby tra Sinner e Darderi. In questa fase della competizione, gli appassionati possono seguire con attenzione le sfide che mettono in luce il talento dei nostri giocatori, offrendo un’occasione unica di vivere da vicino l’emozione di uno dei tornei più prestigiosi del circuito internazionale.

Tutti gli occhi sugli ottavi di finale degli Australian Open: un momento storico per il tennis italiano. Sul tabellone maschile spiccano i nomi degli azzurri rimasti ancora in gara: Lorenzo Darderi, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Queste le sfide in programma: Lorenzo Musetti contro lo statunitense Taylor Fritz alla Rod Laver Arena e Jannik Sinner contro Luciano Darderi in un derby tutto azzurro alla Margaret Court Arena di Melbourne. Ecco gli orari e dove guardare gli incontri di lunedì 26 gennaio. Il match Musetti-Fritz e dove guardarlo. L’incontro tra Musetti e Fritz, programmato per le 4 italiane (14 nel fuso orario australiano) sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Eurosport, disponibili sulle piattaforme Dazn, TimVision, Discovery+, Prime Video e HBO Max. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

