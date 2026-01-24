Gli Australian Open vedono protagonisti tre tennisti italiani agli ottavi di finale: Sinner, Darderi e Musetti. Jannik Sinner ha superato Eliot Spizzirri in una partita lunga e impegnativa, dimostrando determinazione e resistenza. Questi risultati confermano la presenza di un buon movimento azzurro nel torneo, che continua a rappresentare con orgoglio il tennis italiano a livello internazionale.

Jannik Sinner è agli ottavi degli Australian Open: dopo quasi quattro ore di lotta con i crampi e il caldo l’altoatesino ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri, n.85 al mondo, per 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Per l’altoatesino è la 18a vittoria consecutiva, terza serie di successi più lunga della sua carriera, e si prepara a sfidare agli ottavi la sorpresa, Luciano Darderi, il secondo dei tre italiani arrivati agli Ottavi. Darderi, numero 25 del mondo, ha battuto in quattro set il russo Karen Khachanov (n.18) col punteggio di 7-6, 3-6, 6-3, 6-4. Primo ottavo di finale agli Australian Open centrato per Lorenzo Musetti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli Australian Open parlano italiano, tre azzurri agli ottavi: Sinner, Darderi e Musetti

Gli azzurri agli Australian Open: avanti Sinner, Musetti e DarderiGli Australian Open 2026 vedono protagonisti i tennisti italiani, con Sinner, Musetti e Darderi in gara.

Musetti e Darderi agli ottavi di finale degli Australian Open. L'impresa degli azzurri (entrati nella storia)Musetti e Darderi raggiungono gli ottavi di finale agli Australian Open, segnando un traguardo storico per il tennis italiano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 24 gennaio · Tennis ATP e WTA; Australian Open 2026, il malessere accusato dagli atleti: parla il Dott. Capua; Un anno fa gli avrei tirato qualcosa, ora riesco a calmarmi grazie a una canzone che parla di…; Maestrelli: 'Felice del match con Djokovic. È un punto di partenza'. VIDEO.

Australian Open, Sinner batte Spizzirri in 4 set. Avanti anche Musetti e DarderiAl prossimo turno sarà derby italiano, in campo Sinner- Darderi. Il caldo estremo australiano ha causato la sospensione del gioco sui campi dell'Australian Open e ha brevemente fermato la partita di J ... tg24.sky.it

Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 24 gennaio · Tennis ATP e WTATanti italiani e italiane in gara nella settimana giornata di partite agli Australian Open 2026: scopri di seguito il programma delle partite degli italiani e delle italiane nel primo Slam della stagi ... olympics.com

Lorenzo Musetti ha raggiunto ALMENO gli ottavi di finale in TUTTI gli Slam - Australian Open: ottavi di finale* - Roland Garros: semifinale - Wimbledon: semifinale - US Open: quarti di finale *torneo in corso x.com

L’Australian Open corre ai ripari di fronte al caldo estremo Il torneo di Melbourne ha scelto di anticipare di un’ora l’inizio dei match di domani, quando si prevede di raggiungere i 40º di temperatura, così da sfruttare le ore del giorno più “fresche”. Au - facebook.com facebook