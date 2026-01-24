Musetti e Darderi raggiungono gli ottavi di finale agli Australian Open, segnando un traguardo storico per il tennis italiano. Entrambi i giovani talenti dimostrano crescita e determinazione, contribuendo a una significativa presenza azzurra nel torneo. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso dei giocatori e un momento di orgoglio per lo sport italiano.

Gli Australian Open si tingono d'azzurro. Lo Slam australiano parla italiano con Darderi e Musetti che, per la prima volta in carriera, hanno raggiunto gli ottavi di finale del torneo. Entrambi gli azzurri hanno superato il turno al termine di sfide infinite permettendo loro di toccare vette mai raggiunte a Melbourne. Gli azzurri hanno dimostrato di saper soffrire, non si sono arresi alle difficoltà e, punto dopo punto, hanno costruito le loro vittorie che rappresentano l'ulteriore biglietto da visita per un movimento tennistico nel massimo del suo splendore. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Musetti e Darderi agli ottavi di finale degli Australian Open. L'impresa degli azzurri (entrati nella storia)

