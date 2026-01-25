Australian Open Djokovic già ai quarti | Mensik si ritira

Novak Djokovic si è qualificato per i quarti di finale dell'Australian Open 2026, grazie al ritiro di Jakub Mensik. Il tennista serbo, numero 4 del tabellone, prosegue così il suo percorso nel torneo. La sua avanzata avviene senza dover disputare l'ultimo match, aprendo una fase successiva della competizione.

(Adnkronos) – Novak Djokovic è già ai quarti di finale dell'Australian Open 2026. Il serbo, testa di serie numero 4, beneficia del forfait di Jakub Mensik. Il ceco, testa di serie numero 16, non sarà in grado di scendere in campo nel match degli ottavi di finale che nella mattinata italiana di lunedì 26 gennaio avrebbe chiuso il programma sulla Rod Laver Arena. Nei quarti, Djokovic aspetta in vincente della sfida tra l'azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 5, e lo statunitense Taylor Fritz, numero 9 del seeding. È difficile scrivere" questo messaggio. "Dopo lunghi colloqui con la mia squadra e i medici e dopo aver fatto tutto il possibile per andare avanti, purtroppo devo ritirarmi dagli Australian Open a causa di un infortunio agli addominali che è peggiorato negli ultimi match.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Novak Djokovic fortunato: già ai quarti di finale senza giocare. Si ritira MensikNovak Djokovic si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open 2026 senza dover scendere in campo, grazie al ritiro di Jakub Mensik, testa di serie numero 16, che ha abbandonato il torneo per un problema muscolare agli addominali.

Australian Open, Alcaraz vola ai quarti: lo spogliarello post vittoria e le battute con DjokovicCarlos Alcaraz si è conquistato un posto tra i quarti di finale agli Australian Open, dominando ogni fase del match senza perdere un set.

