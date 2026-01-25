Carlos Alcaraz si è conquistato un posto tra i quarti di finale agli Australian Open, dominando ogni fase del match senza perdere un set. Dopo la vittoria, l’atleta ha condiviso alcuni momenti di leggerezza con Djokovic, tra battute e scambi di simpatia. La sua prestazione dimostra una consolidata maturità e determinazione, consolidando il suo ruolo tra i protagonisti di questa edizione del torneo.

Non ha perso nessuna frazione e ha chiuso con un servizio vincente anche la sua quarta partita agli Australian Open. Carlos Alcaraz ha liquidato lo statunitense Tommy Paul in tre set 7-6 6-4 7-5 in due ore e 24 minuti. Ed ora nei quarti di finale avrà dall’altra parte della rete l’australiano Alex De Minaur e il russo-kazako Sasha Bublik. Ma di Carlitos ancora una volta hanno lasciato senza parole la sua tecnica e la sua forza fisica. L’ex campione Jym Courier lo intervista post partita, chiedendogli dei progressi sulla prima palla di servizio: “Faccio un movimento dei piedi più lento, con una rotazione dolce“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Australian Open, Alcaraz vola ai quarti: lo spogliarello post vittoria e le battute con Djokovic

