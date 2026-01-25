australian open alcaraz domina paul in tre set ai quarti anche zverez tien de minaur djokovic avanza senza giocare

Alcaraz si conferma tra i migliori al mondo, vincendo facilmente contro Paul e raggiungendo i quarti di finale dell’Australian Open. Tra gli altri qualificati, Zverev, Tien e De Minaur avanzano nel torneo, mentre Djokovic prosegue il suo cammino senza dover scendere in campo. La competizione prosegue con una serie di sfide che promettono ancora molte emozioni nel prossimo turno.

Il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, come lo scorso anno, si qualifica per i quarti di finale dell’Australian Open. Lo spagnolo ha battuto l’americano Tommy Paul (n.20 Atp) con il punteggio di 7-6 (86), 6-4, 7-5, senza aver ancora perso un solo set nel torneo. «Il livello è stato molto alto da entrambe le parti, quindi sono molto contento di aver vinto in tre set», ha spiegato Alcaraz dopo il match, intervistato sul campo dall’ex numero uno del mondo Jim Courier. Il servizio decisivo Lo spagnolo ha potuto contare soprattutto su un servizio particolarmente efficace: «Mi sono impressionato io stesso», ha sottolineato, aggiungendo di controllare sempre le statistiche dei primi servizi a fine set. 🔗 Leggi su Feedpress.me

De Minaur domina, Bublik non pervenuto: l’australiano raggiunge AlcarazDominio dell’australiano che gioca un match impeccabile e lascia soli sei giochi al kazako Alex de Minaur deluxe, mentre Alexander Bublik sembrava tornato quello di inizio 2025. Risultato? Un match a ... tennisitaliano.it

Carichi per il Day 8 dell'Australian Open In campo, tra gli altri, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka! x.com

Otto minuti da solo negli spogliatoi, dopo i crampi e prima della svolta. Jannik Sinner racconta il momento più delicato del match contro Spizzirri agli Australian Open. Una pausa silenziosa che ha cambiato tutto - facebook.com facebook