LIVE Australian Open | Alcaraz piega Paul in tre set ed è ai quarti In campo Gauff

Segui in diretta gli Australian Open: Alcaraz supera Paul in tre set e si qualifica per i quarti di finale. In campo anche Gauff, mentre il russo cerca rivincita contro il giovane statunitense, eliminato lo scorso anno al primo turno a Melbourne. Un torneo ricco di sfide interessanti e attese importanti per i protagonisti del tennis internazionale.

Il n. 1 trova lo statunitense, il russo cerca la rivincita con il 20enne di Irvine che lo scorso anno lo eliminò al primo turno a Melbourne. Verso ora di pranzo l'attesa sfida tra Andreeva e Svitolina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Otto minuti da solo negli spogliatoi, dopo i crampi e prima della svolta. Jannik Sinner racconta il momento più delicato del match contro Spizzirri agli Australian Open. Una pausa silenziosa che ha cambiato tutto facebook