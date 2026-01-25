LIVE Australian Open | Alcaraz piega Paul in tre set ed è ai quarti In campo Gauff
Segui in diretta gli Australian Open: Alcaraz supera Paul in tre set e si qualifica per i quarti di finale. In campo anche Gauff, mentre il russo cerca rivincita contro il giovane statunitense, eliminato lo scorso anno al primo turno a Melbourne. Un torneo ricco di sfide interessanti e attese importanti per i protagonisti del tennis internazionale.
Il n. 1 trova lo statunitense, il russo cerca la rivincita con il 20enne di Irvine che lo scorso anno lo eliminò al primo turno a Melbourne. Verso ora di pranzo l'attesa sfida tra Andreeva e Svitolina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE Australian Open: al via gli ottavi, Paul sfida Alcaraz. Medvedev ritrova TienGli ottavi di finale degli Australian Open sono iniziati, con incontri tra campioni di rilievo.
Australian Open 2026: Alcaraz e Sabalenka, caccia ai quarti. Giornata stellare a MelbourneGli Australian Open 2026 si avvicinano alla fase decisiva, con Alcaraz e Sabalenka alla ricerca dei quarti di finale.
Argomenti discussi: LIVE Australian Open: Alcaraz piega Paul in tre set ed è ai quarti. In campo Gauff; Opening Week: Alcaraz show contro De Minaur, segnali da Djokovic. Rivivi il LIVE; Sinner agli ottavi, battuti Spizzirri ed il gran caldo. Passano anche Darderi e Musetti; Si parte con Cobolli e Paolini: il programma.
Australian Open, Alcaraz trafigge Paul in tre set e vola ai quartiNel prossimo turno lo spagnolo sfiderà il vincente della sfida tra Alex De Minaur e Alexander Bublik. Si avvicina sempre di più l'ipotesi duello con Sinner ... rainews.it
Carlos Alcaraz non lascia scampo a Tommy Paul, batte lo statunitense con il punteggio di 7-6 6-4 7-5 e vola ai quarti di finale a MelbourneTENNIS, AUSTRALIAN OPEN 2026 - Tutto facile per Carlos Alcaraz negli ottavi di finale sul cemento di Melbourne. Il numero uno del mondo ha battuto, dopo 2h44' e ... eurosport.it
Carichi per il Day 8 dell'Australian Open In campo, tra gli altri, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka! x.com
Otto minuti da solo negli spogliatoi, dopo i crampi e prima della svolta. Jannik Sinner racconta il momento più delicato del match contro Spizzirri agli Australian Open. Una pausa silenziosa che ha cambiato tutto facebook
