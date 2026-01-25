Australian Open 2026 Sinner-Darderi | il match degli ottavi di finale nella mattina del 26 gennaio

Il 26 gennaio 2026, a Melbourne, si svolgeranno gli ottavi di finale degli Australian Open. Tra i match più attesi, quelli che vedranno protagonisti Jannik Sinner, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti. La giornata rappresenta un momento importante nel torneo, con i giocatori pronti a confrontarsi per avanzare ai quarti di finale di uno dei più prestigiosi eventi del circuito tennistico internazionale.

Melbourne, 25 gennaio 2026 – Jannik Sinner, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti in campo negli ottavi di finale degli Australian Open 2026 lunedì 26 gennaio. Il programma del tabellone del singolare maschile si tinge d’azzurro. Il primo a scendere in campo è Musetti, testa di serie numero 5, che alle 4 del mattino in Italia giocherà sul campo della Rod Laver Arena contro lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 9. Il derby tra Sinner e Darderi, rispettivamente numero 2 e numero 22 del tabellone, al momento è l’ultimo match in programma sul campo della Margaret Court Arena: si comincia alle 8 italiane.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Australian Open, dove guardare gli ottavi di finale degli azzurri: Musetti-Fritz e il derby Sinner-DarderiGli ottavi di finale degli Australian Open rappresentano un momento importante per il tennis italiano, con match che vedono protagonisti Musetti contro Fritz e il derby tra Sinner e Darderi.

Musetti e Darderi agli ottavi di finale degli Australian Open. L'impresa degli azzurri (entrati nella storia)Musetti e Darderi raggiungono gli ottavi di finale agli Australian Open, segnando un traguardo storico per il tennis italiano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Sinner-Gaston, Australian Open 2026: a che ora e dove vederla in diretta tv e streaming

Argomenti discussi: Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 24 gennaio · Tennis ATP e WTA; Australian Open, Sinner batte Duckworth. A Musetti il derby con Sonego; Australian Open, Sinner e il derby Musetti-Sonego ma non solo: quando giocano gli italiani e dove vederli |…; Australian Open: Gaston si ritira, la prima di Sinner a Melbourne è facile.

Australian Open, italiani in campo lunedì 26 gennaio: derby Sinner-Darderi e MusettiTennis - Italiani | Tre italiani agli ottavi degli Australian Open: Sinner affronta Darderi, Musetti cerca conferme importanti contro il californiano. A che ora e dove vederli ... ubitennis.com

Australian Open, dove guardare gli ottavi di finale degli azzurri: Musetti-Fritz e il derby Sinner-DarderiDarderi, Musetti e Sinner sono i tennisti italiani ancora in gara. Gli incontri di lunedì 26 gennaio sono previsti per le 4 e non prima delle 8 del fuso orari italiano Tutti gli occhi sugli ottavi di ... ilfattoquotidiano.it

Alcaraz ai quarti dell'Australian Open. Djokovic avanza senza giocare e 'vede' Sinner: ecco perché - facebook.com facebook

#Furlan spiazzato da #Sinner: quell'aneddoto sugli Australian Open del '96 x.com