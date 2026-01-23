Gli Australian Open 2026 proseguono con emozioni e sfide intense nel tabellone femminile. Tra le eliminazioni di Paolini e le vittorie di Sabalenka e Gauff, che affrontano avversarie agguerrite, il torneo si conferma ricco di spettacolo e incertezza. Nel frattempo, Svitolina continua a migliorare le proprie prestazioni, salendo di livello. Ecco un riepilogo degli ultimi sviluppi nei terzi turni, caratterizzati da incontri combattuti e risultati incerti.

In archivio la parte alta dei terzi turni in campo femminile agli Australian Open. Stavolta di lotta, e parecchia, ce n’è, anche se sono tre gli incontri che si concludono al terzo set. Questo, però, nasconde in un certo senso quante vicende si siano succedute nel corso di una lunga giornata. Innanzitutto, per Aryna Sabalenka resta complicato venire a capo di Anastasia Potapova, che in via ufficiale è austriaca, ma nei fatti è russa (ha cambiato nazionalità sportiva quest’anno). Alla bielorussa leader del ranking mondiale bastano due set, e dall’altra parte della rete avrà la canadese Victoria Mboko. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026: Paolini out, Sabalenka e Gauff avanti senza semplicità. Svitolina continua a salire di giri

