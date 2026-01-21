Iva Jovic, giovane tennista statunitense di 18 anni, si prepara ad affrontare Jasmine Paolini nel terzo turno degli Australian Open 2026. Questa sfida rappresenta un passo importante per la sua carriera nel primo Grande Slam della stagione, che si disputa sui campi in cemento di Melbourne. La partita metterà in evidenza le qualità di una promettente atleta emergente nel panorama internazionale.

Sarà come da pronostico Iva Jovic l’avversaria di Jasmine Paolini al terzo turno degli Australian Open 2026, primo Major della stagione tennistica in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne. Venerdì 23 gennaio si affronteranno dunque la n.8 e la n.27 al mondo in un match che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale dell’Happy Slam. Si preannuncia una sfida abbastanza complicata per l’azzurra, che parte comunque con i favori del pronostico ma sarà chiamata ad una prestazione di alto profilo per approdare alla seconda settimana del torneo ed eguagliare come minimo il suo miglior risultato di sempre nell’Open d’Australia (gli ottavi del 2024, quando fu eliminata in due set dalla russa Anna Kalinskaya). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è Iva Jovic, l’americana di 18 anni che affronterà Jasmine Paolini agli Australian Open

Jasmine Paolini domina Aliaksandra Sasnovich: esordio convincente agli Australian OpenJasmine Paolini ha iniziato gli Australian Open 2026 con una vittoria convincente contro Aliaksandra Sasnovich.

Pronostico e quote Aliaksandra Sasnovich – Jasmine Paolini, WTA Australian Open 18-01-2026Pronostico e quote del match tra Aliaksandra Sasnovich e Jasmine Paolini, valido per il primo turno degli Australian Open 2026, in programma il 18 gennaio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Hobart, Cocciaretto in finale. Ora finale con Iva Jovic; WTA Hobart, Cocciaretto vince ancora: tutto quello che c’è da sapere sulla finale con Iva Jovic; WTA Hobart 2026, Elisabetta Cocciaretto dalle qualificazioni al titolo! Batte Iva Jovic e rivela: Ho vomitato 5 volte dopo la semifinale; Iva Jovic rimonta Preston ed affronterà Cocciaretto in finale ad Hobart.

WTA Hobart: Iva Jovic batte Preston in rimonta e vola in finaleLa giovane statunitense Iva Jovic ha conquistato la finale del torneo WTA di Hobart, superando in rimonta l’australiana Taylah Preston con il punteggio di 4?6, 6?4, 6?1 in due ore e otto minuti di ... it.blastingnews.com

Cocciaretto vince il Wta Hobart: Jovic battuta in due setPartita dalle qualificazioni, l'azzurra batte in finale Jovic con un doppio 6-4 e conquista il Wta 250 di Hobart. Per Cocciaretto si tratta del suo secondo titolo Wta in carriera ... sport.sky.it

Una vittoria voluta, sudata e, finalmente arrivata. Elisabetta Cocciaretto ha superato la numero 30 al mondo, l'americana Iva Jovic e con il punteggio di 6-4; 6-4; vince il WTA di Hobart. Per Elisabetta si tratta del secondo trofeo in carriera che le consente di dive - facebook.com facebook