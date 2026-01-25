Lunedì agli Australian Open 2026 vede protagonisti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, impegnati in incontri di qualificazione ai quarti di finale. Sinner affronta il derby italiano, mentre Musetti sfida Fritz in un match decisivo. La giornata rappresenta un momento chiave della seconda settimana del torneo, con i giocatori italiani alla ricerca di qualificazioni importanti per proseguire la loro corsa nel prestigioso torneo di Melbourne.

La seconda settimana degli Australian Open inizia con un lunedì dalle forti tinte azzurre che rappresenta il piatto forte di giornata. Negli ottavi di finale della parte bassa del tabellone del singolare maschile Jannik Sinner sfida Luciano Darderi, mentre Lorenzo Musetti fronteggia Taylor Fritz. Il detentore del titolo, dopo i problemi di crampi accusati nella partita poi vinta in quattro set contro l’americano Spizzirri, vuole continuare la propria corsa verso la conquista dello storico terzo trionfo consecutivo a Melbourne. Il pronostico appare ampiamente segnato, ma non c’è alcun dubbio che Darderi entrerà in campo per giocarsi le proprie possibilità e lottare su ogni palla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, esame derby per Sinner e sfida contro Fritz per Musetti: in palio i quarti di finale

Australian open: Alcaraz batte Paul e va ai quarti. Domani Sinner-Darderi nel derby. E Musetti contro FritzCarlos Alcaraz ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale degli Australian Open, superando Tommy Paul.

Australian Open 2026, Taylor Fritz sfiderà Musetti negli ottavi di finale. Mensik attende DjokovicNella settima giornata degli Australian Open 2026, si sono delineati gli ottavi di finale: Taylor Fritz affronterà Musetti, mentre Mensik attende Djokovic.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, Jasmine Paolini vince e vola al terzo turno. Avanza anche Alcaraz; Australian Open, Paolini all’esame Jovic per gli ottavi. Tornano in campo Alcaraz e Zverev; Musetti maratoneta! Lorenzo vince la battaglia di 4h 30' con Tomas Machac al 5°, è agli ottavi dell'Australian Open 2026; Francesco Maestrelli all'esame Djokovic: Ma davvero devo sfidare Nole?. Giocava nel Pisa, ora sogna agli Australian Open.

Australian Open, Machac: Musetti sta giocando il miglior tennis. Tetto chiuso? Non ho capito nienteNon capisco perché ci abbiano lasciato giocare sotto il tetto chiuso e poi aperto, ha spiegato Tomas Machac. I crampi di Sinner? Sono cose imprevedibili ... ubitennis.com

Musetti maratoneta! Lorenzo vince la battaglia di 4h 30' con Tomas Machac al 5°, è agli ottavi dell'Australian Open 2026AUSTRALIAN OPEN 2026 - Il carrarino supera 5-7 6-4 6-2 5-7 6-2 un ostico e combattivo Tomas Machac e stacca il pass per gli ottavi di finale a Melbourne. eurosport.it

Ottavo appuntamento di Schiaffo al Volo per questi Australian Open 2026 Simone Eterno, Jacopo Lo Monaco e Fabio Colangelo LINK youtube.com/live/2_12s-8K4… x.com

I tornei dello Slam non concedono mai scorciatoie e per arrivare in fondo bisogna passare anche da giornate dure, sfiorare il bordo del burrone ed evitare di caderci. L'Australian Open, col caldo feroce che ha avvolto Melbourne, si è trasformato in una sorta di - facebook.com facebook