Carlos Alcaraz ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale degli Australian Open, superando Tommy Paul. Domani si svolgerà il derby italiano tra Jannik Sinner e Darderi, mentre Lorenzo Musetti affronterà Fritz. La competizione prosegue con incontri di alto livello, offrendo agli appassionati appuntamenti interessanti per il prosieguo del torneo.

MELBOURNE (AUSTRALIA) – Carlos Alcaraz si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open domenica, sconfiggendo l’americano Tommy Paul (n.20) per 7-6 (86), 6-4, 7-5, e non ha ancora perso un set nel torneo. “Il livello era molto alto da entrambe le parti, quindi sono molto contento di aver vinto in tre set”, ha esordito lo spagnolo. Ha fatto molto affidamento sul suo formidabile servizio, ha sottolineato, dicendo che controlla le statistiche della sua prima di servizio alla fine di ogni set. “Ci sto lavorando da molto tempo, quindi sono contento che la mia percentuale di prime di servizio sia buona”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Australian open: Alcaraz batte Paul e va ai quarti. Domani Sinner-Darderi nel derby. E Musetti contro Fritz

Agli Australian Open è tempo di derby: domani Sinner incontra DarderiDomani agli Australian Open si disputa un derby italiano tra Jannik Sinner e Dario Darderi.

Carlos Alcaraz s’impone su Tommy Paul, è ai quarti degli Australian OpenCarlos Alcaraz si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open, battendo Tommy Paul.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Alcaraz sorride, Walton KO: rivivi la prima vittoria del murciano in 3'; Alcaraz batte Hanfmann oggi, Australian Open. La partita e prossimo avversario; Per la prima volta 3 Azzurri agli ottavi: Sinner contro Darderi e anche Musetti c'è; Alcaraz al 3° turno: Hanfmann battuto in tre set.

Australian Open, Alcaraz batte Paul dopo un lungo stop per un malore: spogliarello e proposte di matrimonio per CarlosAlcaraz non perde lucidità durante la lunga interruzione per un malore e travolge Paul volando ai quarti dell'Australian Open. Carlos si fa apprezzare anche come sciupafemmine ... sport.virgilio.it

Alcaraz batte Paul e va ai quarti degli Australian Open. Lunedì alle 8 Sinner giocherà contro DarderiLo spagnolo si è imposto in tre set e ora è sicuro di non perdere punti in classifica rispetto a Jannik ... msn.com

Carichi per il Day 8 dell'Australian Open In campo, tra gli altri, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka! x.com

Otto minuti da solo negli spogliatoi, dopo i crampi e prima della svolta. Jannik Sinner racconta il momento più delicato del match contro Spizzirri agli Australian Open. Una pausa silenziosa che ha cambiato tutto - facebook.com facebook