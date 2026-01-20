Atletica | debutto tra i big per Doualla il 25 gennaio a Parigi con Furlani

Il 25 gennaio a Parigi, Kelly Doualla farà il suo debutto tra i grandi nell’atletica, portando avanti il percorso di crescita della nuova generazione azzurra. La sprinter si affaccia alla scena internazionale, in un appuntamento importante che segna un passo significativo nella sua carriera. L’evento rappresenta anche l’interesse crescente verso i giovani talenti italiani pronti a confrontarsi con i migliori del mondo.

Atletica, tutti attendono l’esordio della nuova stellina azzurra. A Parigi domenica il debutto della sprinter Kelly Doualla tra i big. L’attesa è finita: Kelly Doualla è pronta a prendersi la scena internazionale. Domenica 25 gennaio, nel prestigioso meeting indoor di Parigi, la sprinter azzurra farà il suo debutto stagionale sui 60 metri, entrando ufficialmente nel circuito dei grandi appuntamenti europei. Un confronto difficile, che permetterà di valutare la crescita della giovane azzurra senza caricarla di pressioni eccessive, ma con la curiosità di chi intravede un futuro da protagonista. Campionessa europea Under 20 nei 100 metri e nella 4×100, Doualla continua a bruciare le tappe con naturalezza.🔗 Leggi su Sportface.it

Kelly Doualla pronta per il debutto! 60 metri contro grandi stelle, ci sarà anche Mattia Furlani: scelti data e meetingKelly Doualla si prepara a esordire a Parigi, partecipando a una tappa silver del World Indoor Tour il 25 gennaio.

Leggi anche: Atletica, selezionate le specialità per il Golden Gala 2026: occasione per Furlani, Battocletti e tanti big italiani

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Indoor: Succo 8.26, esordio con primato; Iapichino, che debutto: ad Ancona vola a 6.93 in lungo; Debutto in strada per Matese Atletica: domenica la prima sfida alla Corsa di Miguel di Roma; Atletica: Iapichino salta 6,93 ad Ancona, suo miglior debutto stagionale.

Atletica oggi, Memorial Giovannini 2026: orari, tv, streaming, chi parteciperà - Larissa Iapichino sarà una delle osservate speciali in occasione del Memorial Alessio Giovannini 2026, meeting giunto alla quinta edizione che si disputa ... oasport.it

Atletica: Iapichino salta 6,93 ad Ancona, suo miglior debutto stagionale. L'azzurra supera di 18 cm il minimo per i Mondiali indoor di marzo #ANSA - facebook.com facebook

Atletica: Iapichino salta 6,93 ad Ancona, suo miglior debutto stagionale. L'azzurra supera di 18 cm il minimo per i Mondiali indoor di marzo #ANSA x.com