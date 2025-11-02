Athletic Club Palermo seconda sconfitta stagionale | nerorosa sconfitti 3-2 a Paternò

Arriva la seconda sconfitta stagionale per l’Athletic Club Palermo, battuto dal Paternò nella decima giornata del campionato di Serie D, girone I. Al Falcone-Borsellino finisce 3-2 dopo una partita vivace e ricca di emozioni.I nerorosa passano in vantaggio nel primo tempo, al 26° minuto, con Bova. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

! Next Match: Paternò Calcio - Athletic Club Palermo Serie D - Girone I | Giornata 10 ? Domenica 2 Novembre 2025 ? Calcio d’inizio ore 14:30 ? Stadio “Falcone-Borsellino” - Paternò ? Le informazioni per i titoli d’ingresso - facebook.com Vai su Facebook

Serie D: Athletic Club Palermo, avanti tutta - L’Athletic Club Palermo continua la sua scalata in classifica, raggiunge il secondo posto e si porta a soli due punti dalla capolista. strettoweb.com scrive

L’Athletic Palermo fa sognare: vince ancora e si accomoda al secondo posto - Una partita sempre in gestione per i nerorosa, che per la seconda partita consecutiva non hanno subito ... Da palermotoday.it

L’Athletic Club Palermo fa sognare: vince ancora e si accomoda al secondo posto - I nerorosa di Emanuele Ferraro (oggi squalificato e sostituito in panchina dal vice Domenico Marino) hanno vinto 2- Riporta mondopalermo.it