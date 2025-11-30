Athletic Club Palermo vittoria di cuore in dieci | battuto 2-1 il CastrumFavara

Palermotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva una vittoria di cuore, coraggio e personalità per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa vincono 2-1 in casa del CastrumFavara, nel match valido per la 14esima giornata del campionato di Serie D, girone I. Tre punti di grande importanza, arrivati al termine di una partita giocata per 77. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

