Atalanta-Sassuolo le formazioni ufficiali | Samardzic titolare conferma per Krstovic
Atalanta-Sassuolo, le formazioni ufficiali. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Juric. A disp.: Sportiello, Rossi, Kolasinac, Djimsiti, Scalvini, Bernasconi, Zalewski, Musah, Brescianini, De Roon, Maldini, De Ketelaere, Sulemana, Scamacca. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Fadera. All. Grosso. A disp.: Turati, Satalino, Zacchi, Doig, Coulibaly, Odenthal, Vranckx, Lipani, Iannoni, Laurienté, Moro, Pierini, Cheddira. Juric si affida ancora a Krstovic in qualità di riferimento avanzato, sorretto da Lookman e da Samardzic, match winner in quel di Marsiglia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#AtalantaSassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #SerieA - X Vai su X
#Calcio #SerieA Finiscono in parità gli anticipi del sabato: reti bianche in Lecce-Verona, Como-Cagliari e nel #derby della Mole #Juventu-Torino, 2 pari in Parma-Milan. Oggi si giocano Atalanta-Sassuolo, Bologna-Napoli, Genoa-Fiorentina, Roma-Udinese - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta-Sassuolo formazioni ufficiali: la scelta su Scamacca - Due squadre che hanno assolutamente bisogno di punti. msn.com scrive
SERIE A - Atalanta-Sassuolo, le formazioni ufficiali - Sassuolo, match valido per l'undicesima giornata di Serie A e in programma alle 12. Scrive napolimagazine.com
Formazioni ufficiali Atalanta Sassuolo, le scelte dei due tecnici per la sfida dell’undicesima giornata di Serie A - Formazioni ufficiali Atalanta Sassuolo, le scelte dei due allenatori per il match del Gewiss delle 12:30 tutti i dettagli Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Atalanta Sassuolo. Riporta calcionews24.com