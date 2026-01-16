Pisa-Atalanta le formazioni ufficiali | riecco Scamacca prima panchina per Raspadori

Le formazioni ufficiali di Pisa-Atalanta, match valido per la 21ª giornata di Serie A, sono state annunciate. In campo, Palladino schiera Scamacca in attacco, mentre Raspadori, nuovo acquisto nerazzurro, si accomoda in panchina, pronto a entrare nel corso della partita. La sfida si disputa all’Arena Garibaldi, offrendo un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica.

Le formazioni ufficiali di Pisa-Atalanta, gara valida per la 21ª giornata di Serie A che si gioca all’Arena Garibaldi: mister Palladino rilancia Scamacca in attacco, mentre il nuovo acquisto nerazzurro Giacomo Raspadori parte dalla panchina, pronto a subentrare. In difesa tornano per la panchina Kossounou e Kolasinac, ma iniziano Scalvini e Ahanor ai lati di Hien che rimpiazza Djimsiti, uno dei pochi assenti insieme a Bellanova, anche lui infortunato, e Lookman, che sta terminando l’avventura in Coppa d’Africa. In attacco insieme a De Ketelaere e al sopracitato Scamacca, Palladino sceglie di puntare ancora Zalewski, mentre la linea di centrocampo oltre alla diga con Pasalic che rileva Ederson a fianco di De Roon prevede sulle fasce Bernasconi e Musah. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

