Atalanta-Parma 4-0 Raspadori in gol all’esordio

Nella 22ª giornata di Serie A, l'Atalanta ha ottenuto una vittoria per 4-0 contro il Parma in una partita giocata in casa. Raspadori ha segnato al suo esordio, contribuendo al risultato finale. La sfida ha visto i bergamaschi dominare sul campo, consolidando la loro posizione in classifica.

L’ Atalanta si impone per 4-0 in casa contro il Parma, nel match valido per la 22a giornata di Serie A. Tre punti importanti per la squadra di Raffaele Palladino che si porta a quota 35 punti, al settimo posto, a -4 dalla Juve (sesta) impegnata alle 18.00 contro il Napoli. Dopo tre risultati utili di fila, invece, cade il Parma di Carlos Cuesta che resta a quota 23 punti, a +6 sulla zona retrocessione. Atalanta-Parma: il racconto del match. Succede tutto nel primo tempo con la Dea che domina la partita. Scamacca sblocca il risultato dopo un quarto d’ora su calcio di rigore concesso per un fallo di Britshgi su Zalewski. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Atalanta-Parma, le formazioni ufficiali: esordio da titolare per Raspadori

Poker dell'Atalanta al Parma, primo gol in nerazzurro di Raspadori

