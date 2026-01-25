L'Atalanta torna alla vittoria con un risultato netto di 4-0 contro il Parma. La partita ha visto il primo gol di Raspadori con la maglia nerazzurra, contribuendo al successo della squadra bergamasca. Le reti di Scamacca, De Roon, Raspadori e Krstovic hanno consolidato il risultato, permettendo all'Atalanta di interrompere una serie di risultati negativi.

BERGAMO (ITALPRESS) – L'Atalanta torna alla vittoria dopo due passaggi a vuoto, contro il Parma i bergamaschi vincono 4-0 con le reti di Scamacca (rigore), De Roon, Raspadori (al suo primo gol con la nuova maglia) e Krstovic. Settimo posto in classifica a -5 dal Como, domenica ci sarà lo scontro diretto. In settimana i bergamaschi affronteranno invece l'Union St-Gilloise per chiudere la fase a gironi di Champions League e sperare ancora nella qualificazione agli ottavi. Il Parma rimane a quota 23, a +6 dalla zona salvezza: nella prossima giornata i ducali ospiteranno la Juventus. Nessuna sorpresa sul modulo per quanto riguarda i nerazzurri, Palladino ha schierato l'attacco pesante con De Ketelaere, Scamacca e Raspadori, per la prima volta in campo dal primo minuto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Poker dell'Atalanta al Parma, primo gol in nerazzurro di Raspadori

Leggi anche: Diretta gol Coppa Italia LIVE: Napoli-Cagliari 0-0. Poker dell’Atalanta al Genoa

Leggi anche: Diretta gol Serie A, poker dell’Inter. Cadono Fiorentina e Atalanta

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Botta e risposta nel finale, l’Atalanta torna con un punto da Pisa; Champions: da Atalanta, Inter, Juventus e Napoli poker di strategie per passare il turno; Il poker dello Sporting, il Benfica la vince al 95' e molto altro Streaming | DAZN IT; 5 nomi da schierare e 5 da evitare per la 22ª giornata al fantacalcio.

Poker dell'Atalanta al Parma, primo gol in nerazzurro di RaspadoriBERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta torna alla vittoria dopo due passaggi a vuoto, contro il Parma i bergamaschi vincono 4-0 con le reti di Scamacca (rigore), De Roon, Raspadori (al suo primo gol con la ... iltempo.it

L' Atalanta non fa sconti: il Parma travolto 4-0Peccato. Inganna il 4-0 che comunque finisce con questi numeri sul tabellino e sugli almanacchi. Peccato perchè i crociati hanno lottato fino alla fine. Sotto due-tre a zero hanno continuato a provarc ... gazzettadiparma.it

All’ #Atalanta non riesce il poker di vittorie, fermata sul pareggio in rimonta lampo dal #Pisa, risultato che replica quello dell’andata e rallenta la sua corsa alla risalita in #classifica. La cronaca su #zonamistamagazine x.com

Pisa-Atalanta, un tuffo nella storia: caccia al poker come nel '91. Le incredibili analogie tra Giorgi e Palladino - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook