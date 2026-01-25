Atalanta l’imperativo è reagire | in casa col Parma è vietato fallire

L’Atalanta si prepara alla sfida contro il Parma, consapevole dell’importanza di una vittoria. Dopo le recenti delusioni in campionato e in Champions League, la squadra ha bisogno di reagire e ritrovare fiducia, soprattutto in casa. È un momento cruciale per consolidare la posizione e tornare a marciare con determinazione, evitando passi falsi che potrebbero compromettere il cammino stagionale.

Bergamo. Prima la beffa di Pisa, poi il boccone amarissimo in Champions League contro l’Athletic Bilbao. L’ Atalanta ospita il Parma alla New Balance Arena in occasione della giornata numero 22 del campionato di Serie A con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle le recenti delusioni distribuite tra campionato e coppa. In altre parole, serve una reazione. Immediata. Sono assolutamente vietati ulteriori passi falsi che potrebbero compromettere la rincorsa verso la zona Europa, specialmente dopo la roboante vittoria del Como contro il Torino, con il sesto posto che dista attualmente sette punti. Atalanta-Parma, inoltre, cade nello stesso giorno di Juventus-Napoli e Roma Milan: un doppio incrocio che vede di fronte quattro delle sei squadre che precedono i nerazzurri in classifica.🔗 Leggi su Bergamonews.it L’Ascoli adesso deve reagire. Vietato fallire contro la TernanaL’Ascoli si prepara a affrontare la sfida contro la Ternana, consapevole dell’importanza di ottenere un risultato positivo. Sangio, è vietato fallire. L’Antella per CalderiniLa Sangiovannese si prepara alla trasferta contro l’Antella, squadra che dopo importanti cambiamenti tecnici ha ottenuto risultati stabili in classifica. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. PARMA-ATALANTA #atalanta #parma #seriea Argomenti discussi: Atalanta, l’imperativo è reagire: in casa col Parma è vietato fallire; Champions League, l’Atalanta inguaia il Napoli: Conte quasi fuori. La Juventus aggancia l’Inter, playoff sicuri; CALCIO ECCELLENZA. Pietralunghese: crocevia con il Pierantonio. L’Angelana è impegnata contro il Terni Fc; Serie A: Inter a Udine per difendere il primo posto, ma le rivali non mollano. Atalanta, l’imperativo è reagire: in casa col Parma è vietato fallireLa Dea vuole tornare subito a vincere per archiviare la delusione di Champions: calcio d'inizio alle ore 15.00 ... bergamonews.it Atalanta a un passo dagli ottavi: con l’Athletic Bilbao è vietato fallireL’Atalanta affronta l’Athletic Club in Champions: con una vittoria e un pareggio può volare agli ottavi. Lookman rientra ... calcioatalanta.it L’opportunità è di quelle ghiotte. Anzi: ghiottissime. L’Atalanta, stasera, in caso di vittoria, blinderebbe la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Innanzitutto, sarebbe un risultato di prestigio, ottenuto nella competizione riservata ai cam facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.