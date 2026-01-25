Ascolti TV | Sabato 24 Gennaio 2026 C’è Posta per Te super 27.6% segue The Voice Kids al 22.1%

Il sabato sera del 24 gennaio 2026 ha visto C’è Posta per Te su Canale5 raggiungere 4.005.000 spettatori con uno share del 27,6%, mantenendo il ruolo di programma più visto della serata. A seguire, The Voice Kids ha ottenuto il 22,1%. Questi dati riflettono le preferenze del pubblico televisivo in questa fascia oraria.

Sabato 24 gennaio, Canale5 con C’è Posta per Te ha raggiunto 4.005.000 spettatori e uno share del 27,6%, confermandosi leader della prima serata. Su Rai1, The Voice Kids ha totalizzato 3.278.000 spettatori (22,1%), consolidando il successo del talent show tra i più giovani. Programmi degli altri canali. Su Rai2, F.B.I. ha raccolto 728.000 spettatori (4,1%) e F.B.I. International 635.000 spettatori (3,9%). Su Italia1, Asterix & Obelix – Il regno di mezzo ha ottenuto 792.000 spettatori (4,8%), mentre Rai3 con La Città Ideale ha raggiunto 502.000 spettatori (3,2%). Rete4, La7 e canali minori. Rete4 con Schindler’s List ha registrato 441. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Ascolti TV | Sabato 10 Gennaio 2026. C’è Posta per Te domina la serata, The Voice Kids segue su Rai1Nella serata di sabato 10 gennaio 2026, C’è Posta per Te su Canale5 ha ottenuto il maggior ascolto, confermando il suo ruolo di appuntamento di punta del prime time.

The Voice Kids tiene testa a C’è Posta per Te nella gara degli ascolti del sabato sera: quasi 3 milioni e mezzo di spettatori per Clerici. Gli italiani vogliono qualcosa di diverso dai programmi della De Filippi Il sabato sera della televisione italiana è sempre una - facebook.com facebook