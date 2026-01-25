Nella serata di sabato 24 gennaio 2026, su Rai1, The Voice Kids ha coinvolto circa 3,3 milioni di spettatori, con una share del 22,1%. La stessa sera, C’è Posta per Te si è confermato leader con il 27,6%. Questi dati riflettono l’interesse del pubblico verso programmi di intrattenimento e varietà televisive, offrendo un quadro aggiornato delle preferenze televisive italiane.

Nella serata di ieri, sabato 24 gennaio 2026, su Rai1 The Voice Kids intrattiene 3.278.000 spettatori pari al 22.1% dalle 21:24 alle 00:38. Su Canale5 C’è Posta per Te incolla davanti al video 4.005.000 spettatori con uno share del 27.6% dalle 21:26 alle 00:44. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di.000 spettatori pari al % e F.B.I. International.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Asterix & Obelix – Il regno di mezzo raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 La Città Ideale raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Schindler’s List totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 24 Gennaio 2026. C’è Posta per Te leader (27.6%) ma bene The Voice Kids (22.1%)

Ascolti TV di sabato 17 gennaio 2026: C’è Posta per Te domina la prima serata, bene The Voice KidsGli ascolti TV di sabato 17 gennaio 2026 mostrano una serata dominata da C’è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi, che raggiunge il 27% di share.

Ascolti tv sabato 24 gennaio: The Voice Kids, C’è Posta per Te, La città idealeEcco gli ascolti tv di sabato 24 gennaio 2026, con i dati di auditel e share dei principali programmi della serata.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri sabato 17 gennaio chi ha vinto tra The Voice Kids, C'è Posta per Te e In altre parole; Ascolti tv, vince C'è Posta Per Te con il 27%: Stefano De Martino ed Emma ospiti speciali; Ascolti tv ieri sera sabato 17 gennaio, trionfa sempre Maria De Filippi; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 24 Gennaio, in prima serata.

Ascolti tv 24 gennaio: chi ha vinto tra C’è posta per te e The Voice Kids, la sfida tra la Ruota e Affari TuoiChi ha vinto tra il programma C'è posta per te condotto da Maria De Filippi su Canale5 e The Voice Kids proposto da Antonella Clerici su Rai1 ... fanpage.it

Ascolti tv del 24 gennaio, lo scontro tra C’è Posta per te e The Voice KidsCome ogni sabato la sfida è aperta tra le storie di C’è Posta per te con Maria De Filippi e le emozioni dei giovani talenti di The Voice Kids ... dilei.it

ascolti del sabato mattina: Riceboy Sleep - Riceboy Sleep (2009) - facebook.com facebook