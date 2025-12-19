Autostrada A11 | chiusa stanotte la stazione di Montecatini Terme Le alternative consigliate
ROMA – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22,00 di questa sera, venerdì 19 dicembre 2025, alle 6,00 di sabato 20 dicembre, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in entrata in entrambe le direzioni, Firenze e Pisa. In alternativa Autostrade consiglia di entrare alle . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Autostrada A11: chiusa per una notte la stazione di Montecatini Terme
Leggi anche: Autostrada A11: chiusa per una notte la stazione Montecatini Terme
Autostrada A1 | stazione di Firenze Impruneta chiusa stanotte.
Interi tratti di autostrada chiusi per ore. La mappa per evitare brutte sorprese - Previsti diversi cantieri notturni sia sulla Autostrada del Sole A1 che sulla A11 Firenze Mare nei prossimi giorni, le indicazioni per aggirare i lavori ... lanazione.it
Tenta il volo dal cavalcavia. Salvato dai carabinieri. Chiusa l’autostrada A11 - È stato un passante a chiamare i soccorsi, dopo aver notato quell’uomo che si sporgeva troppo dal parapetto del cavalcavia. lanazione.it
Incidente sull’autostrada a Chiusa: quattro feriti nella notte. - facebook.com facebook
Autostrada #A4 Torino-Milano Svincolo uscita chiuso per lavori chiusa uscita per A26 lungo complanare di Santhià in Santhià in direzione Milano dal 15.12.2025 al 16.12.2025 ore 06:00 x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.