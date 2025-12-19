Autostrada A11 | chiusa stanotte la stazione di Montecatini Terme Le alternative consigliate

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22,00 di questa sera, venerdì 19 dicembre 2025, alle 6,00 di sabato 20 dicembre, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in entrata in entrambe le direzioni, Firenze e Pisa. In alternativa Autostrade consiglia di entrare alle . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

autostrada a11 chiusa stanotte la stazione di montecatini terme le alternative consigliate

© Firenzepost.it - Autostrada A11: chiusa stanotte la stazione di Montecatini Terme. Le alternative consigliate

Leggi anche: Autostrada A11: chiusa per una notte la stazione di Montecatini Terme

Leggi anche: Autostrada A11: chiusa per una notte la stazione Montecatini Terme

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Autostrada A1 | stazione di Firenze Impruneta chiusa stanotte.

Interi tratti di autostrada chiusi per ore. La mappa per evitare brutte sorprese - Previsti diversi cantieri notturni sia sulla Autostrada del Sole A1 che sulla A11 Firenze Mare nei prossimi giorni, le indicazioni per aggirare i lavori ... lanazione.it

Tenta il volo dal cavalcavia. Salvato dai carabinieri. Chiusa l’autostrada A11 - È stato un passante a chiamare i soccorsi, dopo aver notato quell’uomo che si sporgeva troppo dal parapetto del cavalcavia. lanazione.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.