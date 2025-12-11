montecatini concordato per le terme ancora un anno di proroga i passaggi alla regione

Montecatini Terme ottiene una proroga di un anno per il concordato preventivo delle sue terme, estendendo la continuità aziendale fino a dicembre 2025. La decisione arriva a conferma dell'impegno a garantire la stabilità del patrimonio termale, con l'obiettivo di favorire il rilancio delle attività e il rilancio economico del territorio.

Montecatini Terme (Pistoia), 11 dicembre 2025 – Il concordato preventivo in continuità delle Terme è destinato a essere prorogato per un altro anno, rispetto alla scadenza fissata a luglio 2026. La Regione, durante l’ultima seduta del consiglio che si è svolta ieri a Firenze, ha ottenuto che la previsione di acquisto degli stabilimenti Tettuccio, Regina ed Excelsior sia spostata di 12 mesi, rispetto al 2025. La nuova amministrazione del governatore Eugenio Giani, insediata a fine novembre, sta affrontando vari passaggi per riprendere l’attività e la partecipazione a un bando non è ipotizzabile fino all’ inizio del prossimo anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it