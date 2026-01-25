Ardoino | Juve-Napoli tra i tifosi non c' è posto per noi di Tether nella tribuna della proprietà

Il confronto tra tifosi di Juventus e Napoli si infiamma, mentre Ardoino di Tether sottolinea l’assenza della sua azienda dalla tribuna della proprietà. La dichiarazione del Ceo, che aveva avanzato un’offerta per il pacchetto di maggioranza bianconero, evidenzia le tensioni e le distanze tra i vari protagonisti coinvolti nella vicenda. Un episodio che mette in luce le complessità del mondo del calcio e delle sue dinamiche di investimento.

"Stasera sarò a vedere Juventus-Napoli tra il popolo juventino. Non c’è posto per noi di Tether nella tribuna della proprietà.”. Paolo Ardoino, ceo di Tether, emittente della stablecoin che possiede oggi l'11,5% del capitale della Juventus, sui social racconta in una intervista a Silvia Berzoni - pubblicata sui social - del big match di stasera all'Allianz Stadium di Torino, che seguirà da normale tifoso, in mezzo ai tifosi. A metà di dicembre il mese scorso Tether aveva presentato una proposta vincolante in contanti per acquistare la quota di maggioranza della Juventus detenuta da Exor, la holding della famiglia Agnelli che guida il club da oltre un secolo, con l’intento di lanciare un’offerta pubblica di acquisto per il resto del capitale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ardoino: "Juve-Napoli tra i tifosi, non c'è posto per noi di Tether nella tribuna della proprietà" Ardoino annuncia: «Sarò a vedere Juve Napoli tra il popolo bianconero. Non c’è posto per noi di Tether nella tribuna della proprietà» – VIDEOArdoino ha annunciato che sarà presente allo Stadium per assistere alla partita Juventus-Napoli, ma si troverà tra i tifosi bianconeri e non nella tribuna riservata alla proprietà. Juventus, Ardoino (Tether) “Vogliamo migliorare la Juve”Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha dichiarato al Corriere del Ticino che l’obiettivo è supportare la Juventus nel miglioramento delle proprie prestazioni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Juventus e criptodollari, quanto guadagna Paolo Ardoino: perché ha scommesso (tutto) su Trump. Ardoino: Juve-Napoli tra i tifosi, non c'è posto per noi di Tether nella tribuna della proprietàLa puntura del Ceo dell'azienda di criptovalute che aveva presentato un'offerta per il pacchetto di maggioranza bianconero ... msn.com Ardoino: Non c'è posto per noi nella tribuna della proprietà, vedrò Juve-Napoli tra il popolo bianconeroIntervenuto al podcast Black Box, Paolo Ardoino, proprietario di Tether, secondo azionista della Juventus, parla del match di campionato di stasera che i bianconeri giocheranno contro ... tuttojuve.com Paolo #Ardoino: “Stasera sarò a vedere #Juventus-Napoli tra il popolo juventino. Non c’è posto per noi di Tether nella tribuna della proprietà…”. x.com Buona serata a tutti i tifosi #bianconeri e forza #Juve sempre. Proclami di investimenti enormi da parte di #Ardoino, massima fiducia di #Elkann verso il direttore generale #Comolli a cui ha dato pieni poteri. Per #Chiellini è difficile migliorare la rosa di questa # - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.