Juventus Ardoino Tether Vogliamo migliorare la Juve

Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha dichiarato al Corriere del Ticino che l’obiettivo è supportare la Juventus nel miglioramento delle proprie prestazioni. Pur non cercando un controllo totale, Ardoino ha espresso la volontà di contribuire a un cambiamento positivo per il club, evidenziando l’interesse di Tether nel settore sportivo e nelle iniziative di sviluppo sostenibile e innovazione legate alla squadra.

Le parole di Ardoino Paolo Ardoino, CEO di Tether e uno dei principali azionisti dell’azienda leader nel mondo delle criptovalute, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Ticino: “Riteniamo che la Juventus possa fare molto meglio e vorremmo contribuire a un cambiamento positivo, anche senza necessariamente controllarla interamente”. Negli ultimi mesi Tether L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ardoino (Tether) “Vogliamo migliorare la Juve” Leggi anche: Paolo Ardoino (Tether) annuncia: «Se riusciremo a comprare la Juventus investiremo 1 miliardo di euro nel club» Leggi anche: Ardoino (Tether): «Mi piacerebbe comprare la Juventus ma al momento non c’è un piano né un venditore». L’annuncio dell’azionista Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ardoino (Tether): Juventus può fare meglio, vogliamo aiutare anche senza controllarla; Tether: Vogliamo la Juve, investiremo un miliardo. Ma Exor: Nessuna quota del club in vendita; Ardoino al Corriere del Ticino: Possiamo comprare e non ritiriamo l'offerta per la Juve, il piano di Tether; Tra il no a Tether e possibili interessamenti sauditi Elkann ha bisogno di un suo Boniperti (e probabilmente non solo) per la Juventus. Ardoino (Tether): "Juventus può fare meglio, vogliamo aiutare anche senza controllarla" - In un’intervista al quotidiano svizzero 'Il Corriere del Ticino', il CEO di Tether, Paolo Ardoino è tornato a parlare anche dell’offerta per il club bianconero: "Crediamo che oggi abbia un enorme pote ... sport.sky.it

Juventus, Tether in pressing: la stoccata di Ardoino a Elkann. Exor chiude la porta anche all’Arabia Saudita - Juventus, Ardoino e Tether vanno ancora all'attacco: C'è un potenziale inespresso, possiamo aiutare. sport.virgilio.it

Ufficiale, offerta di Tether per la Juventus. Ardoino: «Siamo solidi, vogliamo sostenere il club» - «Crediamo che la storia della Juventus sia ancora in fase di scrittura e che i prossimi capitoli possano essere definiti da forza, continuità e ambizione», ha detto il CEO di Tether. calcioefinanza.it

Ardoino al CorriereTicino: “Siamo estremamente solidi. Riteniamo che la Juventus possa fare molto meglio e vorremmo contribuire a un cambiamento positivo, anche senza necessariamente controllarla interamente. Io e Devasini siamo grandi tifosi della #J - facebook.com facebook

Paolo Ardoino ha rilasciato un'intervista al Corriere del Ticino Il numero uno di Tether ha ribadito la solidità dell'azienda e la volontà di comprare la Juventus Il messaggio è chiaro: "Riteniamo che la Juventus possa fare molto meglio" #Ardoino #T x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.