Ardoino annuncia | Sarò a vedere Juve Napoli tra il popolo bianconero Non c’è posto per noi di Tether nella tribuna della proprietà – VIDEO

Ardoino ha annunciato che sarà presente allo Stadium per assistere alla partita Juventus-Napoli, ma si troverà tra i tifosi bianconeri e non nella tribuna riservata alla proprietà. La scelta di partecipare come spettatore tra il pubblico riflette la volontà di condividere l’evento in modo diretto, senza coinvolgimenti ufficiali o rappresentanze. La presenza di Ardoino si inserisce nel contesto di una partita di grande rilevanza per il club e i suoi tifosi.

Ardoino annuncia la sua presenza questa sera allo Stadium ma lontano dalla proprietà. La scelta di cuore del manager per il big match di domenica. La Juventus scalda i motori per il big match di questa domenica, una sfida che va oltre il semplice significato di classifica e tocca le corde della passione più pura. L'Allianz Stadium è pronto a ruggire per la classica contro il Napoli e, tra le migliaia di cuori bianconeri che affolleranno gli spalti per spingere la squadra di Luciano Spalletti, ci sarà un ospite d'eccezione che ha scelto consapevolmente di rinunciare ai privilegi del suo status professionale per mescolarsi alla gente comune.

