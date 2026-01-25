Arditti | Connivenza in stile mafioso Cosa nascondono gli svizzeri

L’arresto e la scarcerazione di Jacques Moretti, titolare del locale Le Constellation a Crans-Montana, sollevano interrogativi sulla presenza di connivenze di stampo mafioso. L’incendio che ha causato la morte di 40 giovani durante la notte di Capodanno ha attirato l’attenzione sulle possibili ombre che potrebbero coinvolgere anche realtà svizzere. Un’analisi approfondita degli eventi e dei legami potenziali è necessaria per comprendere meglio questa vicenda.

C'è la scarcerazione dietro cauzione di Jacques Moretti, il titolare insieme alla moglie de Le Constellation, il locale di Crans-Montana andato a fuoco nella notte di Capodanno causando la morte di 40 ragazzi. Ma anche le criticità emerse sul fronte delle indagini, oltre a un malcelato fastidio che trapela dalle autorità elvetiche rispetto alla sacrosanta richiesta di verità e di giustizia da parte delle famiglie delle vittime e del governo italiano. Emerge tra l'altro che a marzo del 2024 un altro locale gestito dai coniugi Moretti aveva preso fuoco nel villaggio di Lens, a pochi chilometri da Crans-Montana.

