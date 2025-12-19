Quando uno è mafioso è mafioso Frase che nessuno doveva sentire | finisce sulla graticola la vicesindaco

Una frase pronunciata dalla vicesindaco durante una seduta di Consiglio comunale ha suscitato scalpore e polemiche. Le sue parole, forti e dirette, hanno acceso un dibattito acceso sulla legalità e sulle accuse infamanti. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica, mettendo in luce tensioni e contrasti all’interno dell’amministrazione. Un episodio che rischia di lasciare tracce profonde nel panorama politico locale.

"Quando uno è mafioso, è mafioso". La frase pronunciata dalla vicesindaco e assessora alla legalità Alice Moggi durante una pausa della seduta di Consiglio comunale di martedì ha scatenato la bagarre. Un frammento della registrazione video, infatti, è stata pubblicata sui social e mercoledì il sindaco Michele Lissia, ha voluto aprire la discussione dedicata all’approvazione del bilancio con delle scuse. "Tutte le volte in cui viene offeso l’onore di ciascuno di noi – ha detto il primo cittadino – è una sconfitta per tutti e il maggiore responsabile sono io. Spero che si prosegua la discussione in modo sano confrontandosi sui temi che riguardano la città, senza travalicare nelle offese personali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

