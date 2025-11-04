Migliaia di lavoratori stanno perdendo il posto nelle più grandi aziende tecnologiche del mondo, in un'ondata di tagli che ha già colpito oltre 94.000 dipendenti nei primi sei mesi del 2025. Amazon, Microsoft, Meta, Intel: i nomi delle aziende coinvolte leggono come un elenco delle più potenti corporation del pianeta, tutte alle prese con ristrutturazioni che promettono di ridisegnare il futuro del lavoro.? I numeri dell'ondata. A fine ottobre 2025, Amazon ha annunciato il taglio di 14.000 posizioni corporate, il più grande licenziamento nella storia dell'azienda fondata da Jeff Bezos. Si tratta di circa il 4% del personale impiegato negli uffici, su un totale di 1,55 milioni di dipendenti globali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oltre 94.000 licenziamenti nel 2025: cosa dicono i dati reali e cosa nascondono le dichiarazioni delle aziende