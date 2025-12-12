Conto alla rovescia al pellegrinaggio in Terra Santa | un incontro di preparazione con la storica e saggista Anna Foa

In vista del pellegrinaggio in Terra Santa della Diocesi di Forlì-Bertinoro, si terrà un incontro di preparazione con la storica e saggista Anna Foa. L'evento, rivolto ai partecipanti, offrirà approfondimenti e spunti di riflessione in vista del viaggio, previsto dall’1 al 6 gennaio, contribuendo a rendere l’esperienza spirituale e culturale ancora più significativa.

Incontro pubblico di preparazione al pellegrinaggio della Diocesi di Forlì-Bertinoro in Terra Santa, in programma dall’1° al 6 gennaio. L’appuntamento, aperto a tutti, è per lunedì 15 dicembre, alle 20.30, nel salone della Parrocchia della Pianta di Forlì (via Tripoli 110).Introdotto da don. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Salerno: a Matierno conto alla rovescia per “Un Natale a ritmo di legalità” - facebook.com Vai su Facebook

CAPODANNO DI TAIZE 2020-2021 - VERSO TORINO 2021-2022

Video CAPODANNO DI TAIZE 2020-2021 - VERSO TORINO 2021-2022 Video CAPODANNO DI TAIZE 2020-2021 - VERSO TORINO 2021-2022